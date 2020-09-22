Песков рассказал о вывезенных из РФ уликах по делу Навального

Многие улики, связанные с делом Алексея Навального, вывезли из РФ. Сознательно или нет, только предстоит выяснить. Но из-за этого российская сторона столкнулась с определенными сложностями.

Подробности о работе правоохранительных органов привел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировал «Интерфакс».

«Они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены», — сказал официальный представитель Кремля. Сроки доследственной проверки контролируют сами правоохранители, действуя «в строгом соответствии с законом РФ».

Песков обратил внимание, что необходимо понять, сознательно или нет какие-то улики пытаются скрыть и «что за этим стоит».

Кроме того, Москве по-прежнему сложно добиться информации от Берлина по случившемуся. Следственные действия затруднены и по этой причине.

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал и требование Алексея Навального вернуть ему изъятую силовиками одежду.

«При всем уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», — сказал Дмитрий Песков. В ходе проверки ситуации с Навальным российские полицейские опросили порядка 200 человек.

Основателю ФБК стало плохо в самолете, летевшим в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали. Местные врачи спасли блогеру жизнь. Спустя несколько дней его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».