Песков рассказал о «специальном» телефоне Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи, которым пользуется Владимир Путин. Он подчеркнул, что глава государства активно использует и другие способы коммуникации.

Секретами устройства телефона специальной связи пресс-секретарь президента поделился в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что Путину достаточно нажать всего одну кнопку, чтобы связаться с тем или иным чиновником. По словам пресс-секретаря, «там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

Песков подчеркнул, что такой режим работы главы государства — «никакая не новация», а стандартная практика. Только за эту неделю Путин провел несколько бесед с губернаторами различных регионов в формате видеоконференций. В ходе встречи он вызывал различных представителей правительства страны, чтобы задать им тот или иной вопрос, а также дать поручения.

Песков подчеркнул, что такие встречи проводятся «не для красного словца». Президент незамедлительно реагирует на вопросы, которые ставят ему губернаторы. Для этого он используется все средства связи, которые есть у него в наличии.

Ранее Дмитрий Песков призвал не поддаваться на «популистские призывы» раздать россиянам деньги из бюджета. Он заявил, что в России есть экономическая подушка безопасности, расходовать которую нужно бережно.