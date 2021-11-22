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    22 ноября 2021, 14:34

    Песков рассказал о состоянии Путина после ревакцинации

    Пресс-секретарь президента: Путин чувствует себя нормально после ревакцинации

    Полина Гребенщикова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин чувствует себя после проведения ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил RT.

    По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо и даже проводит деловые встречи.

    «Нормально [себя чувствует], только что проводил встречу», — сообщил он.

    Путин ревакцинировался вакциной «Спутник Лайт» спустя семь месяцев после первой вакцинации.