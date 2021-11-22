Песков рассказал о состоянии Путина после ревакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин чувствует себя после проведения ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил RT.

По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо и даже проводит деловые встречи.

«Нормально [себя чувствует], только что проводил встречу», — сообщил он.

Путин ревакцинировался вакциной «Спутник Лайт» спустя семь месяцев после первой вакцинации.