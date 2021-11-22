Песков рассказал о состоянии Путина после ревакцинации
Пресс-секретарь президента: Путин чувствует себя нормально после ревакцинации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин чувствует себя после проведения ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил RT.
По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо и даже проводит деловые встречи.
«Нормально [себя чувствует], только что проводил встречу», — сообщил он.
Путин ревакцинировался вакциной «Спутник Лайт» спустя семь месяцев после первой вакцинации.