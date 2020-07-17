Песков рассказал о реакции Путина на перенос «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертный полк» перенесли. В Кремли заявили, что президент России Владимир Путин в курсе решения организаторов акции.

Позицию главы государства представил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировала «Газета.Ru».

«Президент не является организатором данного мероприятия. <…> Организаторы имеют свою точку зрения, и от нее абстрагироваться невозможно», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что «Бессмертный полк» не является «приказным мероприятием», в чем и состоит его уникальность.

Глава исполкома движения Артем Хуторский заявил, что в полном объеме мероприятие не удастся провести из-за ситуации с коронавирусом.

Шествие должно было состояться 26 июля. Новую дату проведения «Бессмертного полка» пока не оглашали.

Сопредседатель общественного движения Василий Лановой отметил, что лучше провести акцию 9 мая 2021 года. Окончательное решение будет принято после того, как эпидемическая обстановка в стране нормализуется.