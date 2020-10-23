Песков рассказал о разногласиях России с Турцией и карабахском конфликте

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что у России с Турцией есть разногласия, пусть и не такие большие, как с Соединенными Штатами. Об этом он заявил в эфире Первого канала в программе «Большая игра».

В передаче обсуждалось выступление президента РФ Владимира Путина на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Путин весьма прагматичен в своем подходе и к южным рубежам, и к северным, и к восточным рубежам, и к иным рубежам нашей страны. Да, у нас с Турцией есть целый набор разногласий. Он не такой большой, как, например, наши разногласия с США, но все равно разногласия имеются», — сказал Песков.

По его словам, глава государства лично делает все возможное, чтобы свести конфликт между Азербайджаном и Арменией к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее политолог Наталья Елисеева проанализировала выступление российского президента на дискуссионном клубе «Валдай». Она отметила, что в его реплике об ослаблении России прозвучала угроза тем, кто этого добивается.