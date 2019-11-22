Песков рассказал о расследовании взрыва при испытаниях под Северодвинском

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел из-за испытания новых систем вооружения, так что расследование не может носить публичный характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Естественно, речь идет об испытании новых систем вооружения, вчера об этом говорил президент, и поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, не могут быть публичными. Конечно же, они носят исключительно секретный характер», — сказал Песков на вопрос о том, держит ли президент расследование на личном контроле (цитата по РИА «Новости»).

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Накануне президент Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, ордена Мужества. Встреча проходила в Кремле.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, во время испытания ракеты на морской платформе, произошло возгорание и последующий взрыв. Жертвами взрыва стали пять человек. В Росатоме объявили, что погибшие работали в ядерном центре в Сарове.