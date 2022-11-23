Власть 23 ноября 2022, 23:16 Песков рассказал о расследовании убийства российских пленных солдат бойцами ВСУ на Украине Песков: специальные поручения для поиска убийц пленных солдат ВС РФ на Украине не нужны РИА «Новости»

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Специальный приказ для поиска причастных к расстрелу безоружных российских солдат и офицеров в Донбассе не нужен. Ответственные органы знают, стоящие перед ними задачи. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении, в предании их суду, в предании правосудию. Здесь не нужны какие-то специальные поручения», — заявил он.

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Песков уже говорил, что Россия приложит все усилия, чтобы установить личности, найти и наказать причастных к незаконной расправе над российскими военнопленными.

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Он подчеркнул, что уйти от ответственности участники расстрела не должны.

Видео с расправой над российскими военнослужащими распространились по Telegram-каналам на минувшей неделе. В первом ролике попавшие в плен солдаты по приказу украинских военных ложатся на землю. Заканчивается видео звуками стрельбы. Второй ролик показывает пленных, которые лежат без движения, у каждого - огнестрельные ранения в области головы.

Министерство обороны России заявило, что украинские боевики преднамеренно застрелили взятых в плен и обезоруженных 10 военных. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела солдат и офицеров.