Песков рассказал о прививке Путина назальной вакциной
Песков: у Путина не было побочных эффектов после применения назальной вакцины
Президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Препарат ему впрыснули на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что жидкостью Путину оросили носоглотку и нос. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».
«Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было», — добавил Песков.
Президент РФ на совещании с правительством 24 ноября рассказал, что в носоглотку ему распылили порошковую форму вакцины.
«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.
В НИЦЭМ имени Гамалеи отмечали, что побочных эффектов у назальной вакцины против коронавируса нет. Испытания препарата начались в середине октября, после одобрения Минздравом проведения клинических исследований.