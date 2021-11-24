Песков рассказал о прививке Путина назальной вакциной

Президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Препарат ему впрыснули на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что жидкостью Путину оросили носоглотку и нос. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

«Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было», — добавил Песков.

Президент РФ на совещании с правительством 24 ноября рассказал, что в носоглотку ему распылили порошковую форму вакцины.

«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

В НИЦЭМ имени Гамалеи отмечали, что побочных эффектов у назальной вакцины против коронавируса нет. Испытания препарата начались в середине октября, после одобрения Минздравом проведения клинических исследований.