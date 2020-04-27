Песков рассказал о принимаемых Путиным мерах для защиты от коронавируса

Отмечается, что Владимир Путин регулярно сдает тесты на COVID-19, старается соблюдать необходимую дистанцию и минимизирует очные контакты.

Ранее Песков опроверг слухи о том, что президент укрылся от коронавирусной инфекции на Валдае, в Сибири или в секретном бункере. По словам представителя Кремля, Путин живет и работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.