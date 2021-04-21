Песков рассказал о причинах своих высоких доходов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о причинах своих высоких доходов. По его словам, деньги появились от процентов по вкладам в банк, сообщило РИА «Новости».

В 2020 году доход Пескова составил более 12 миллионов рублей. Его жена Татьяна Навка задекларировала доходы в размере 212,878 миллиона рублей.

«У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые в управлении находятся. Как у госслужащих у нас достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций и так далее, например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации компаний», — заявил пресс-секретарь.

Песков также заметил, что он не единственный, кто заработал больше, чем президент.

Ранее Татьяна Навка рассказала о том, как Песков относится к разнице в их доходах. По словам спортсменки, ее супруг не чувствует себя ущемленным.

«Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — рассказала Навка.