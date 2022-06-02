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    02 июня 2022, 07:37

    Песков рассказал о прекращении контактов России и США

    Песков: контакты США с Россией фактически отсутствуют

    Екатерина Виславская

    Американская администрация не контактирует с российской. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков рассказал о прекращении контактов России и США

    На вопрос о том, поддерживается ли связь между США и Россией, он ответил отрицательно. По его словам, Белый дом и Кремль не взаимодействуют.

    «Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал Дмитрий Песков.

    Он также анонсировал проведение прямой линии с президентом. Ежегодное мероприятие пройдет не раньше Петербургского международного экономического форума в середине июня.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил ранее, что дальнейшие поставки американской военной помощи Украине увеличивают риск прямого конфликта между США и Россией. Он назвал стратегию штатов опасной и беспрецедентной.