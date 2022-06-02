Песков рассказал о прекращении контактов России и США

Американская администрация не контактирует с российской. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, поддерживается ли связь между США и Россией, он ответил отрицательно. По его словам, Белый дом и Кремль не взаимодействуют.

«Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал Дмитрий Песков.

Он также анонсировал проведение прямой линии с президентом. Ежегодное мероприятие пройдет не раньше Петербургского международного экономического форума в середине июня.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил ранее, что дальнейшие поставки американской военной помощи Украине увеличивают риск прямого конфликта между США и Россией. Он назвал стратегию штатов опасной и беспрецедентной.