    31 мая 2020, 12:22

    Песков рассказал о потере обоняния и вкуса при коронавирусе

    Анатолий Минкин

    Признаками заражения коронавирусом являются полная потеря обоняния и вкуса, когда невозможно отличить клубнику от курицы. Так описал свое состояние во время болезни пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
    Песков рассказал о потере обоняния и вкуса при коронавирусе

    По словам представителя Кремля, организм реагирует на заражение не сразу.

    «В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров», — поделился Песков.

    По его словам, он чувствовал прилив сил и наслаждался своим состоянием. Но на следующий день у него поднялась температура, как при гриппе. Кроме того, он перестал ощущать запахи и вкус еды.

    «Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус», — заявил Песков. Потеря чувств была такой, что невозможно отличить клубнику от курицы.

    О том, что Дмитрий Песков вместе со своей супругой Татьяной Навкой попал в больницу, стало известно 12 мая. Врачи диагностировали у пары коронавирусную инфекцию, а проведенная компьютерная томография показала, что у пресс-секретаря президента двусторонняя пневмония.

    По словам Пескова, с 1 мая он находился на самоизоляции, когда коронавирус диагностировали у одного из сотрудников Кремля. Через несколько дней первые симптомы появились и у пресс-секретаря Кремля.

    После выхода из больницы выяснилось, что за время болезни пресс-секретарь президента отрастил бороду. Сам он пояснил, что решил побриться и вернуться к прежнему имиджу, только когда полностью победит болезнь.