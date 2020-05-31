Песков рассказал о потере обоняния и вкуса при коронавирусе

По словам представителя Кремля, организм реагирует на заражение не сразу.

«В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров», — поделился Песков.

По его словам, он чувствовал прилив сил и наслаждался своим состоянием. Но на следующий день у него поднялась температура, как при гриппе. Кроме того, он перестал ощущать запахи и вкус еды.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус», — заявил Песков. Потеря чувств была такой, что невозможно отличить клубнику от курицы.

О том, что Дмитрий Песков вместе со своей супругой Татьяной Навкой попал в больницу, стало известно 12 мая. Врачи диагностировали у пары коронавирусную инфекцию, а проведенная компьютерная томография показала, что у пресс-секретаря президента двусторонняя пневмония.

По словам Пескова, с 1 мая он находился на самоизоляции, когда коронавирус диагностировали у одного из сотрудников Кремля. Через несколько дней первые симптомы появились и у пресс-секретаря Кремля.

После выхода из больницы выяснилось, что за время болезни пресс-секретарь президента отрастил бороду. Сам он пояснил, что решил побриться и вернуться к прежнему имиджу, только когда полностью победит болезнь.