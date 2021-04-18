Песков рассказал о попытках отговорить Путина от опасных хобби

Президента России Владимира Путина иногда пытаются отговорить от опасных путешествий, но он все равно «последователен в этих хобби». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Иногда бывает — пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби», — отметил он.

Поэтому российский лидер все равно отправился в опасные путешествия — на морскую прогулку к китам на Камчатке и полетел со стерхами.

Кроме того, Песков подтвердил, что Путин действительно любит Сибирь. Поэтому президент всегда на несколько дней там уединяется.

«Видимо, он так прикипел все-таки душой к Сибири, он ее действительно любит», — сказал его пресс-секретарь.

Однако Путин бывает и в других уголках страны — на Дальнем Востоке, в Сочи, на Красной Поляне, в Крыму.

«Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но действительно на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири, действительно так», — сказал Песков.

В конце марта Путин провел выходные в Сибири вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Политики ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге в Туве. Глава Минобороны показал главе государства свою мастерскую, где в качестве хобби обрабатывает сухие деревья и делает из них различные поделки.

На два дня Путин также уезжал в Сибирь в августе 2017 года. Тогда он побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил в горных озерах, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам пешком и на квадроцикле, загорал и купался.

А в 2014 году в свой день рождения Путин впервые взял выходной и улетел в сибирскую тайгу. В тот день он прошел по горам около девяти километров.