04 февраля 2024, 16:18
Песков рассказал о поездках Путина за рулем машины
Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина во время поездок за рулем
Поездки президента России Владимира Путина за рулем автомобиля ограничиваются территориями резиденций, чтобы не создавать пробок на дорогах. В последний раз глава государства управлял машиной в Констаниновском дворце в Стрельне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео беседы журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
Песков напомнил, что пассажиром в автомобиле Путина был президент Белорусии Александр Лукашенко.
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«Они передвигались по территории комплекса Константиновского дворца и не выезжали на дороги общего пользования. Это могло бы доставить много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие», — подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента добавил, что поездки Путина за рулем по территории резиденций — это обычное дело, и служба охраны первого лица уже привыкла действовать в таких условиях
«По территории дворца Путин ездит, делает это оперативно. Президент это предлагает, сам садится за руль. Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях», — подытожил Песков.
В начале октября прошлого года президент России Владимир Путин прокатил на внедорожнике Aurus приехавшего в гости лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева. Поездка прошла по территории подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огареве.
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