Власть 04 февраля 2024, 16:18 Песков рассказал о поездках Путина за рулем машины Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина во время поездок за рулем РИА «Новости»

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Поездки президента России Владимира Путина за рулем автомобиля ограничиваются территориями резиденций, чтобы не создавать пробок на дорогах. В последний раз глава государства управлял машиной в Констаниновском дворце в Стрельне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео беседы журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков напомнил, что пассажиром в автомобиле Путина был президент Белорусии Александр Лукашенко.

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«Они передвигались по территории комплекса Константиновского дворца и не выезжали на дороги общего пользования. Это могло бы доставить много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие», — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что поездки Путина за рулем по территории резиденций — это обычное дело, и служба охраны первого лица уже привыкла действовать в таких условиях

«По территории дворца Путин ездит, делает это оперативно. Президент это предлагает, сам садится за руль. Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях», — подытожил Песков.

В начале октября прошлого года президент России Владимир Путин прокатил на внедорожнике Aurus приехавшего в гости лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева. Поездка прошла по территории подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огареве.