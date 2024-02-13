Власть 13 февраля 2024, 13:31 Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию Песков: подготовка к посланию президента Федеральному собранию идет РИА «Новости»

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Кремль начал подготовку к посланию Владимира Путина Федеральному собранию, дата мероприятия станет известна заблаговременно. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подготовка к посланию Путина Федеральному Собранию действительно идет. Своевременно сообщим о сроках и откроем для представителей СМИ аккредитацию», — сказал он.

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СМИ сообщали, что Путин может выступить с традиционным посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. При этом сам Песков не исключал, что выступление состоится в начале марта.

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на заседании парламентской фракции отмечал, что выступление Путина состоится в конце февраля.

Ранее в Кремле объяснили отказ Путина от участия в предвыборных дебатах. Песков рассказал, что такое решение занято с высокой занятостью президента страны.