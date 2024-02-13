13 февраля 2024, 13:31
Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию
Песков: подготовка к посланию президента Федеральному собранию идет
Кремль начал подготовку к посланию Владимира Путина Федеральному собранию, дата мероприятия станет известна заблаговременно. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подготовка к посланию Путина Федеральному Собранию действительно идет. Своевременно сообщим о сроках и откроем для представителей СМИ аккредитацию», — сказал он.
Реклама
СМИ сообщали, что Путин может выступить с традиционным посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. При этом сам Песков не исключал, что выступление состоится в начале марта.
Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на заседании парламентской фракции отмечал, что выступление Путина состоится в конце февраля.
Ранее в Кремле объяснили отказ Путина от участия в предвыборных дебатах. Песков рассказал, что такое решение занято с высокой занятостью президента страны.
Кремль
Владимир Путин
Реклама
Реклама