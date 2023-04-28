Важное 28 апреля 2023, 13:03 Песков рассказал о планах Путина на первомайские праздники Песков: у Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин не собирается участвовать в рабочих мероприятиях на первомайские праздники. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин не планирует работать в праздничные дни, но после президенту предстоит насыщенная неделя. Глава государства примет участие во множестве рабочих мероприятий.

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«На Первомай — нет, а потом рабочая неделя, там много всего», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о планах Путина на первомайские праздники.

Глава государства 27 апреля посетил индустриальный парк «Руднево», где провел совещание по развитию беспилотной авиации. Президент также изучил ход строительства промышленной зоны и осмотрел выставку производителей. Глава государства назвал «Руднево» новым индустриальным лицом столицы.