Песков рассказал о планах привиться «Спутником Лайт»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков планирует вакцинироваться от коронавируса однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Об этом написало РИА «Новости».

«У меня очень высокий показатель антител и Т-клеточный иммунитет. Но на этой неделе у нас пришли новые рекомендации от врачей, согласно которым даже с антителами следует привиться», — заявил Песков.

Представитель Кремля выбрал вакцину «Спутник Лайт».

«Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, то я, наверное, в ближайшую неделю планирую сделать „Спутник Лайт“ — этот однофазовый», — добавил Песков.

Пресс-секретарь переболел ковидом в мае 2020 года. Тогда ему было не по себе, присутствовал «определенный страх», не чувствовались запахи, пришлось лежать в больнице. Тем не менее инфекция не оставила никаких последствий. Коронавирус тогда также выявили у его супруги — фигуристки Татьяны Навки.

Президент России Владимир Путин привился 23 марта, напомнило Ura.ru. Однако название вакцины, которую выбрал для себя глава государства, не раскрыли.