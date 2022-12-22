Власть 22 декабря 2022, 22:06 Песков рассказал о новогоднем обращении Путина Представитель Кремля Песков не стал раскрывать тему поздравления Путина на Новый год РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин традиционно обратиться к гражданам страны в Новый год. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал рассказывать, о чем планирует говорить глава государства, сообщил ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в планах Владимира Путина затронуть тему спецоперации на Украине во время новогоднего обращения. Песков напомнил, что глава государства сам пишет данный текст. Поэтому нужно дождаться, когда Путин обратится к народу.

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«Президент — автор этого обращения, давайте дождемся», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. По его мнению, этими действиями Киев и Вашингтон подтвердили планы «воевать до последнего украинца».

Также Песков указал на отсутствие готовности президентов США и Украины прислушаться к требованиям России. Он добавил, что президент США Джо Байден не предостерег украинского коллегу от опасности продолжения атак на жителей Донбасса и не стал поднимать тему мирного урегулирования конфликта.