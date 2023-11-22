Власть 22 ноября 2023, 08:27 Песков рассказал о масштабном празднике в честь возвращения Крыма Песков: Россия масштабно отметит 10-летие возвращения Крыма Pxhere

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В России масштабно отметят 10-ю годовщину возвращения Крыма в состав страны. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот день всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями. Нет сомнений, что так будет и в этот раз», — заверил он.

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Юбилей со дня возвращения Крыма в Россию отметят в марте 2024 года. Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина отказались признавать независимость полуострова и его воссоединение с РФ. Но власти России неоднократно говорили, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Недавно Европейский парламент оконфузился. Его представители опубликовали карту, на которой показали Крым российской территорией. Спустя время публикацию удалили. А Европарламенту пришлось извиняться.

Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал Украину признать утрату территорий. В частности, потерю Крыма и сухопутного коридора к полуострову.