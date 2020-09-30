Песков рассказал о карантине перед встречами с Путиным

Встречи с президентом России Владимиром Путиным в условиях пандемии проходят по-разному. В Кремле заметили, что некоторые посетители к главе государства попадают сразу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что на это влияют сразу несколько факторов. Его слова привел Telegram-канал «Пул № 3».

«Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то — несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что условия встречи зависят от самого человека, его графика и эпидемической ситуации «в каждом отдельно взятом офисе или министерстве». Решение о карантине «каждый ответственный руководитель» перед встречей с главой государства принимает сам, оценив все возможные угрозы.

В России, по последним данным, COVID-19 подтвердили у 1 176 286 человек. Выздоровели 958 257 россиян, скончались 20 722.

Причин для специальных ограничительных мер из-за изменения ситуации с новыми случаями инфекции, полагают в Роспотребнадзоре, нет. Сдавать анализ россиянам посоветовали только в том случае, если они соблюдают все правила.