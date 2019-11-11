Песков рассказал о хищении 11 млрд рублей при строительстве Восточного

Во время строительства космодрома Восточный было похищено порядка 11 миллиардов рублей. В суды передали 21 уголовное дело, по которому осудили 32 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Всего было похищено, установлено, что было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей. Всего в общем объеме на строительство космодрома был выделен 91 миллиард рублей, из них освоено 66 миллиардов», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

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Он отметил, что сначала правоохранители возбудили 128 уголовных дел по строительству космодрома. Позже их объединили в 32 дела, из которых 21 передали в суд.

«Всего осуждены 32 человека. Сейчас в работе у СК еще по тем „хвостам“ Восточного пять уголовных дел», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что при строительстве Восточного похищались «сотни миллионов» рублей.

Сейчас на территории космодрома продолжается возведение пяти объектов из 19 заявленных. За строительство Восточного отвечают специалисты Роскосмоса.