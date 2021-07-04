Песков рассказал, о чем шутили сотрудники во время прямой линии Путина

Во время прямой линии с Владимиром Путиным в аппаратной шутили о высоком уровне осведомленности президента по ситуации с американским пилотом-разведчиком. Сотрудники не удивились бы, если бы российский лидер назвал даже имена и адреса летчиков, которые участвовали в провокации британским эсминцем Defender.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что во время прямой линии, которая прошла на этой неделе, Путин заговорил о провокации британским эсминцем Defender. Он смог назвать не только детали инцидента, но и хвостовой номер американского самолета-разведчика, который там был.

«Кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания», — отметил Песков.

Ранее Минобороны России сообщило, что британский эсминец Defender пересек границу в районе Крыма. Российские пограничники несколько раз сообщили кораблю о вторжении в воды страны, а затем открыли предупредительную стрельбу. Кроме того, самолет Су-24М осуществил «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

После этого Defender покинул российские воды. При этом в Минобороны и канцелярии Великобритании отрицают, что корабль заходил на территорию России и был обстрелян.