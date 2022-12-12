Важное 12 декабря 2022, 14:39 Песков рассказал о больных гриппом в Кремле Пресс-секретарь Песков сообщил, что в Кремле начали болеть гриппом piqsels

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Ряд сотрудников в Кремле заболели гриппом. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, грипп не является чем-то новым. Все сотрудники Кремля принимают меры предосторожности и следят за здоровьем. Тем не менее люди все равно заболевают, подчеркнул он.

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«Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», — уточнил он.

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Пик заболеваемости гриппом в России может наступить к концу 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В связи с угрозой распространения заболевания она призвала россиян тщательно следить за здоровьем и соблюдать все меры предосторожности. К примеру, носить маски в общественных местах и стараться соблюдать социальную дистанцию.