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Российскую нефть направят в страны с рыночными условиями при введении G7 потолка цен

Песков: при введении G7 потолка цен на нефть ее отправят в страны с рыночными условиями

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если G7 введет ценовые ограничения на российскую нефть, топливо будут поставлять только в страны с рыночными условиями. Об этом сообщило РИА «Новости».

Песков напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который уточнил, что Россия не станет поставлять нефть странам, поддерживающим введение лимита на цены.

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«Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — сказал официальный представитель Кремля.

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Если G7 примет ограничения, добавил Песков, это дестабилизирует рынок.

Министры финансов стран — участниц G7 обсудят введение потолка цен 2 сентября. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что мера будет эффективной для снижения выгоды России от продажи топлива. Об этом сообщили «Известия».

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