Песков рассказал, когда Россия обновит данные о потерях на Украине

Новую информацию по потерям в ВС РФ на Украине Минобороны предоставит тогда, когда сочтет нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. отвечая на вопросы журналистов на брифинге 23 марта.

«Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», — привела «Комсомольская правда» слова представителя Кремля.

Дмитрий Песков также не стал отвечать на вопрос о деталях обмена пленными. Он переадресовал его Министерству обороны РФ.

Ранее, 22 марта, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о трудовых лагерях для беженцев из Украины в России. Он назвал информацию фейковой и указал на то, что в условиях спецоперации идет «жесткая информационная война, война фейков».

Также в одном из интервью Песков опроверг версию аналитиков о том, что президент России Владимир Путин «зол на Украину». По словам его пресс-секретаря, Путин зол не на украинцев, а на людей, которые хотят стать частью НАТО и разместить на территории Украины американские ракеты, а также на тех, кто запрещает гражданам страны говорить на родном русском языке.