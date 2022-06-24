Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ежегодная прямая линия главы государства — очень востребованное мероприятие. Однако в этом году оно состоится чуть позже.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сказал Песков ТАСС.

Однако он отметил, что у главы государства сейчас много еще более важных мероприятий.

«Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — заверил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявлял, что общение Владимира Путина с россиянами в таком формате пройдет не раньше июля. По словам представителя Кремля, сроки еще не определены, но подготовка к мероприятию уже ведется.

Прямая линия с президентом — мероприятие, которое проводится в России с 2001 года. На данный момент прошло всего 20 прямых линий. В прошлом году мероприятие состоялось 30 июня 2021 года.