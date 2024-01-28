Власть 28 января 2024, 18:19 Песков рассказал, когда на Западе исчезнет русофобия Песков: русофобские настроения на Западе продлятся несколько десятилетий Unsplash

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Западное общество на протяжении десяти лет получает массированный «заряд русофобии», но в итоге — вероятно, еще через «несколько десятилетий» — он затухнет. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он предположил, что русофобские настроения будут затухать постепенно, по инерции.

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«Сейчас русофобия наверху, вот пока она пойдет к середине и вниз, пройдет несколько десятилетий», — считает Песков.

Представитель Кремля не сомневается в том, что ситуация изменится в лучшую сторону и общественное мнение оставит русофобию в прошлом. Здравый смысл «постепенно возобладает», заключил Дмитрий Песков.

Ранее президент Владимир Путин назвал русофобию официальной политикой Европы. Он констатировал, что в некоторых странах правительство пытается переписать историю и оправдать палачей.