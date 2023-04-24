24 апреля 2023, 21:47
Песков рассказал, каких знаний не хватает Путину
Песков: Путин обладает феноменальной способностью овладевать знаниями
Президент России Владимир Путин владеет уникальным навыком быстро усваивать новую информацию. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам LIFE.
«Нельзя обладать всеми знаниями, но Путина есть феноменальная способность овладевать знаниями», — сказал он.
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Представитель Кремля также отметил, что в сфере, где Путину не хватает экспертных знаний, он «очень быстро это компенсирует».
Во время выступления на марафоне «Знание. Первые» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет двойников. Также он добавил, что российский лидер никогда не приходилось отсиживаться в бункерах. Информацию на этот счет в Кремле назвали абсолютным враньем.
Ранее Дмитрий Песков анонсировал выступление российского лидера во время парада Победы на Красной площади 9 мая. Он не исключил, что участниками торжественного шествия могут стать бойцы, принимающие участие в специальной военной операции.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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