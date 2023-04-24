Власть 24 апреля 2023, 21:47 Песков рассказал, каких знаний не хватает Путину Песков: Путин обладает феноменальной способностью овладевать знаниями Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин владеет уникальным навыком быстро усваивать новую информацию. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам LIFE.

«Нельзя обладать всеми знаниями, но Путина есть феноменальная способность овладевать знаниями», — сказал он.

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Представитель Кремля также отметил, что в сфере, где Путину не хватает экспертных знаний, он «очень быстро это компенсирует».

Во время выступления на марафоне «Знание. Первые» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет двойников. Также он добавил, что российский лидер никогда не приходилось отсиживаться в бункерах. Информацию на этот счет в Кремле назвали абсолютным враньем.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал выступление российского лидера во время парада Победы на Красной площади 9 мая. Он не исключил, что участниками торжественного шествия могут стать бойцы, принимающие участие в специальной военной операции.