Власть 10 марта 2024, 12:02 Песков рассказал, как защищают Путина Песков заявил, что служба безопасности президента делает все для его защиты РИА «Новости»

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о надежной защите президента России Владимира Путина его службой безопасности. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер встретился с сотрудниками агрохолдинга в Ставропольском крае в столовой предприятия.

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Он продегустировал местные помидоры. Президента также угостили борщом, мясом с гречкой, салатом и напитком.

Журналисты выяснили, не опасно ли это было для Путина.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», — заверил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не дал конкретный ответ по поводу поездки Владимира Путина в новые регионы до президентских выборов. Представитель Кремля заявил, что об этом еще рано говорить.