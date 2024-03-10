10 марта 2024, 12:02
Песков рассказал, как защищают Путина
Песков заявил, что служба безопасности президента делает все для его защиты
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о надежной защите президента России Владимира Путина его службой безопасности. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Российский лидер встретился с сотрудниками агрохолдинга в Ставропольском крае в столовой предприятия.
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Он продегустировал местные помидоры. Президента также угостили борщом, мясом с гречкой, салатом и напитком.
Журналисты выяснили, не опасно ли это было для Путина.
«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», — заверил Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не дал конкретный ответ по поводу поездки Владимира Путина в новые регионы до президентских выборов. Представитель Кремля заявил, что об этом еще рано говорить.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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