Песков рассказал, как в Кремле спасают Путина от жары

Работники Кремля заботятся о здоровье президента РФ Владимира Путина. В жару они регулируют кондиционеры, но не допускают сквозняков. Об этом на брифинге рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков», — сказал он.

Тему здоровья Владимира Путина стали обсуждать после того, как он закашлялся на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Президент объяснил это работой кондиционеров в Тегеране, а Дмитрий Песков опроверг болезнь. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на одном из мероприятий, что Владимир Путин «слишком здоров».

Гидрометцентр объявил 24 июля в Москве «оранжевый» уровень опасности в столице из-за жары +32 градуса. В городе появились мадагаскарские тараканы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что август начнется с дождей при температуре до +25 градусов.