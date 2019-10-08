Песков рассказал, как США могли бы помочь «нормандской четверке»

Участники «нормандского формата» не хотят вовлечения в него США. Вашингтон может лишь использовать свое влияние, чтобы ускорить выполнение обязательств Киева по Минским договоренностям.

Идею о возможном участии Соединенных Штатов в «нормандском формате» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

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«Вопросы имплементации Минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в „нормандском формате“. Точка зрения о… подключении США к этому формату не находит поддержки», — заметил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что «основные усилия по урегулированию» ситуации в Донбассе сконцентрированы именно в «нормандском формате». Его участники понимают, что сейчас альтернативы для него нет.

По мнению Пескова, участие США может выразиться как раз в оказании влияния на Украину по реализации достигнутых соглашений.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что сведения о попытках Москвы избежать «нормандского» саммита не соответствуют действительности.

«Как и все страны-участницы формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Многие страны, отметил он, согласны с Москвой в том, что встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, чтобы стать результативной. Над этим работают представители всех четырех стран.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в России ищут основания для отмены проведения встречи «нормандской четверки».