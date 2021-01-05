Песков рассказал, как со временем изменился Путин

«Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности. <…> В то же время к каким-то ошибкам людей — людей, которые совершают ошибки работая, можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ошибаешься, так бывает, и это не преступно», — заявил Песков.

Собеседник добавил, что Путин беспощаден и жесток только к тому, что в его понимании является греховным: к предательству и воровству. Песков отметил, что лидер России меняется.

«Он же человек», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

В этом же интервью Песков признался, что Путин несколько раз жестко критиковал его работу. По его словам, в такие моменты «жить сразу не хочется».