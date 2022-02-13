Песков рассказал, как Россия будет дальше общаться с Западом

Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, в том числе США и Европой. При этом она не намерена навязывать сотрудничество и будет искать взаимодействие в тех областях, где есть взаимность. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал Песков.

Он добавил, что подобное является стандартной практикой абсолютно у всех государств и «дефицит общения на одном фланге компенсируется общением на другом».

Ранее МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре против России ради нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины. Для этого они организовали массированный вброс якобы ложной информации, которая отвлечет внимание от их собственных агрессивных действий.

В США накануне был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, на эту тему высказались госсекретарь Энтони Блинкен, агентство Bloomberg и президент Джо Байден. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.