Песков рассказал, как Путин отпразднует день рождения

Свое 67-летие президент России Владимир Путин хотел бы провести с родными и друзьями. Поздравления российскому лидеру от зарубежных коллег поступают уже с утра 7 октября. О планах Путина на день рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем, мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с 10:00 принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», — рассказал Песков. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам Пескова, несмотря на радостный повод, во время таких поздравлений все равно стороны обсуждают рабочие моменты. С утра у Путина состоялось уже 10 таких разговоров, подсчитал Песков.

Именно по этой причине первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер, объяснил официальный представитель Кремля.

Накануне дня рождения Путин в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу прогулялся по тайге. Президент наслаждался природой и тишиной. Из тайги в качестве сувенира глава государства увез шишку.