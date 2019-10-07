Песков рассказал, как Путин отпразднует день рождения
«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем, мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с 10:00 принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», — рассказал Песков. Его слова привело РИА «Новости».
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По словам Пескова, несмотря на радостный повод, во время таких поздравлений все равно стороны обсуждают рабочие моменты. С утра у Путина состоялось уже 10 таких разговоров, подсчитал Песков.
Именно по этой причине первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер, объяснил официальный представитель Кремля.
Накануне дня рождения Путин в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу прогулялся по тайге. Президент наслаждался природой и тишиной. Из тайги в качестве сувенира глава государства увез шишку.