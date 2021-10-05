Песков рассказал, как Путин отпразднует день рождения

В свой день рождения президент России Владимир Путин сперва будет работать, а затем отпразднует с родными и близкими. Это его обычная традиция. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего», — сказал он.

Песков отметил, что недавняя самоизоляция Путина никак не повлияет на празднование. 7 октября президенту исполнится 69 лет.

Президент сообщил, что переходит на дистанционный режим работы 14 сентября. Такое решение он принял из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении — речь шла о десятках заразившихся. Он отметил, что изоляция продлится несколько дней, а также добавил, что контактировал с одним из-заболевших незадолго до его заражения. По словам президента, этот сотрудник слишком поздно ревакцинировался от коронавируса.

В конце сентября появились кадры отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Президент и министр ходили по лесу, разговаривали шепотом, чтобы не спугнуть животных, ночевали в палатках и рыбачили. Путин поймал большую щуку — позже стало известно, что ее пустили на уху.