Песков рассказал, как Путин может отметить день рождения в самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о предстоящем дне рождении Владимира Путина. По его словам, российский лидер может отпраздновать его в кругу родных и близких, несмотря на самоизоляцию.

«Не могу сейчас сказать точно, до дня рождения еще много времени, идут рабочие дни. Как правило, президент действительно в день рождения встречается с друзьями и родными», — сообщил официальный представитель Кремля.

При этом Песков затруднился ответить, закончится ли самоизоляция у президента ко дню его рождения 7 октября.

Владимир Путин ушел на карантин 14 сентября после того, как в его окружении были выявлены очаги коронавирусной инфекции. Позднее Песков пояснил, что президент самоизолировался в связи с тем, что он является контактным лицом.