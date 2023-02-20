Власть 20 февраля 2023, 13:25 Песков рассказал, как Путин готовится к посланию Федеральному собранию Пресс-секретарь Песков: Путин готовится к оглашению послания Федеральному собранию Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин активно готовится к оглашению послания Федеральному собранию. Он обсуждает с членами правительства те или иные вопросы, уточняет отдельные моменты, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Владимир Путин работает над посланием. <…> Сегодня ведется подготовка», — сказал он.

Реклама

По словам Дмитрия Пескова, президент контактирует с заместителями председателя правительства, министрами и руководителями ведомств, уточняет некоторые детали.

Реклама

Мероприятие пройдет 21 февраля в полдень в Гостином Дворе. На оглашение послания пригласили сенаторов, депутатов, участников спецоперации. Представители других стран не придут. Владимир Путин оценит ситуацию в мире и результаты спецоперации. В Госдуме заявили, что рассчитывают услышать от него заявления о социальных проблемах и экономике России. Трансляция выступления пройдет на Первом канале, «России 1» и НТВ.