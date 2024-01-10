Власть 10 января 2024, 18:56 Песков рассказал, как часто общаются Путин и Шойгу Песков заявил, что Путин и Шойгу общаются по несколько раз в сутки Пресс-служба Кремля

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Разговоры между президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу проходят по несколько раз в сутки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Шойгу, в частности, успели обсудить вопросы, поднятые несколько дней назад вдовами бойцов.

Песков рассказал о встречах Путина и Шойгу в ответ на вопрос журналиста. Представителю Кремля напомнили, что президент пообещал уточнить у главы Минобороны темы, которые обсуждались на встрече Путина с женами и детьми погибших на спецоперации бойцов перед Рождеством.

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Песков подчеркнул, что возможность обсудить подобные вопросы появляется у Путина и Шойгу в тот же день.

«Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный», — процитировало РИА «Новости» пресс-секретаря президента.

Ранее Путин заявил, что прошедшая в его резиденции в Ново-Огареве встреча с родственниками погибших военнослужащих должна стать ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО на всех уровнях.