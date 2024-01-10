10 января 2024, 18:56
Песков рассказал, как часто общаются Путин и Шойгу
Песков заявил, что Путин и Шойгу общаются по несколько раз в сутки
Разговоры между президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу проходят по несколько раз в сутки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Шойгу, в частности, успели обсудить вопросы, поднятые несколько дней назад вдовами бойцов.
Песков рассказал о встречах Путина и Шойгу в ответ на вопрос журналиста. Представителю Кремля напомнили, что президент пообещал уточнить у главы Минобороны темы, которые обсуждались на встрече Путина с женами и детьми погибших на спецоперации бойцов перед Рождеством.
Реклама
Песков подчеркнул, что возможность обсудить подобные вопросы появляется у Путина и Шойгу в тот же день.
«Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный», — процитировало РИА «Новости» пресс-секретаря президента.
Ранее Путин заявил, что прошедшая в его резиденции в Ново-Огареве встреча с родственниками погибших военнослужащих должна стать ясным сигналом для чиновников о поддержке семей бойцов СВО на всех уровнях.
Дмитрий Песков
Сергей Шойгу
Владимир Путин
Реклама
Реклама