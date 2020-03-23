Песков рассказал, где живет Путин во время эпидемии коронавируса

У Владимира Путина есть квартира в Москве и государственная резиденция в Ново-Огареве в Одинцовском округе Подмосковья. Чаще всего президент предпочитает находиться в резиденции. Там же проходят и рабочие будни главы государства. «У него есть квартира в Москве, но он там не живет. Чаще всего он где живет, там и работает, и наоборот», — сообщил пресс-секретарь.

Призыв оставаться дома на президента, конечно, не распространяется. «Работа есть работа», — отметил Песков. Тем не менее, количество встреч и массовых заседаний заметно уменьшилось.

Сам президент не сдавал тест на коронавирус, подчеркнул пресс-секретарь. Но участников мероприятий, на которых бывает Путин, проверяют. К примеру, так было перед командировкой лидера страны в Крым. Тогда все, кто должен был общаться с Владимиром Путиным, сдавали специальные тесты на наличие заболевания.

Ранее сообщалось, что президент России не будет переходить на удаленную работу. Глава государства прекрасно себя чувствует, заявил Дмитрий Песков.

Кто входит в группу риска, рассказали в Министерстве здравоохранения России. В первую очередь, это граждане с онкологическими, аутоиммунными заболеваниями и те, кто перенес трансплантацию органов.