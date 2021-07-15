Песков рассказал, допустят ли зарубежные вакцины в Россию

Вопрос допуска зарубежных вакцин на российский рынок пока не обсуждается. В России есть достаточно своих препаратов от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?» — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля заметил, что отечественные препараты в какой-то момент могут быть не доступны, но поставки в целом ведутся достаточно регулярно. Он добавил, что сейчас на повестке дня стоит тема взаимного признания российских и иностранных вакцин. Он выразил надежду на диалог с Евросоюзом по этой темы. Однако пока никаких конкретных результатов нет.

Ранее появилась информация, что ЕС предложил России начать переговоры по признанию сертификатов вакцинации. Сейчас российская вакцина «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

«Спутник V» одобрен в 67 странах. По результатам исследования в России и ряде государств российский препарат — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин от коронавируса в мире.