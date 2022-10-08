Песков рассказал, что Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшее время | 360°

Власть 08 октября 2022, 18:21 Поделиться Telegram

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Viber Песков рассказал, что Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшее время Песков: обращение Путина к россиянам не планируется в ближайшие дни

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что обращения Владимира Путина к россиянам в ближайшее время не будет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он ответил на вопрос насчет предполагаемого обращения президента к гражданам страны.

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«Нет», — заключил пресс-секретарь.

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Ранее Песков опроверг слухи о том, что в близком окружении Путина произошел раскол. По данным разведки США, там появился человек, который «бросил ему вызов».

По словам пресс-секретаря, это «абсолютно не соответствует действительности». Но все же в окружении Путина «существуют разногласия» по некоторым деталям спецоперации и по вопросам экономики и образования, уточнил Песков. Но это «не признак какого-то раскола», заключил он.

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