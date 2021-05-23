Песков рассказал, что могут обсудить Путин и Зеленский

Российский президент Владимир Путин не будет обсуждать на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским принадлежность Крыма. Но пограничное сотрудничество обсудить могут. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наши украинские визави говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать в плане развития приграничного сотрудничества <…>, то я уверен, что Путин будет готов. Если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион РФ, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — заявил пресс-секретарь президента России в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Дмитрий Песков также напомнил, что в Конституции написано: говорить об отчуждении территорий Российской Федерации считается уголовным преступлением.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контактов между его офисом и представителями президента России Владимира Путина. Они пытаются договориться о встрече двух глав. Конкретные даты пока не названы.