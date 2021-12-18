Песков рассказал, что читает Путин в самолете

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что читает президент России Владимир Путин в дороге. Выяснилось, что в салоне самолета всегда есть газеты.

Иногда Путин их смотрит, сообщил Песков RТVI. Больше всего главе государства приходится читать по работе — указы, письма, справки, обращения.

«И каждую надо прочитать, расписаться, поставить резолюцию. Или по ней сразу кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию», — пояснил Песков.

Ранее Путин объяснил, почему редко пользуется интернетом. Предприниматели на съезде РСПП предложили ему самому зайти в Сеть, чтобы «лично убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли». Президент РФ заявил, что у него нет на это времени.