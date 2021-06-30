Песков рассказал о вероятности приказа Путина стрелять по кораблям НАТО

Президент России Владимир Путин готов сделать все для защиты России, однако о плохих сценариев развития событий лучше даже не говорить. Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о возможном приказе Путина открыть огонь по кораблям НАТО.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24» после ситуации с британским эсминцем у берегов Крыма.

«Давайте не будем даже говорить о таких сценариях. Знаете, иногда слова материализуются. Не дай Бог! Даже ни думать, ни говорить об этом не надо. Но всегда нужно знать одно всем нам как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», — сказал Песков.

23 июня Минобороны сообщило, что эсминец HMS Defender вторгся в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские пограничники открыли по курсу движения корабля предупредительный огонь. После этого он покинул границы территориального моря РФ.

Минобороны оценило действия корабля как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. При этом Британия отметила, что эсминец выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины». Там также заявили, что российские солдаты «проводили военные стрельбы», а не открывали предупредительный огонь в сторону корабля.