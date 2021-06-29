Песков рассказал о добровольной вакцинации на примере поваров

Вакцинация в России остается добровольной, требование для некоторых категорий привиться от коронавируса можно сравнить с получением медицинской книжки. Об этом в эфире «России 24» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вакцинация остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», — сказал глава пресс-службы.

Он описал ситуацию, в которой человек устраивается на работу поваром в школьную столовую. Для этого работнику нужна санитарная книжка.

«Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром. <…> И то же самое касается прививки. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», — пояснил Песков.

Он добавил, что региональные власти могут принимать такие решения для конкретных профессий.

При этом в администрации президента обязательной вакцинации нет, сообщил пресс-секретарь. Многие сотрудники вакцинировались, многие переболели. К тем, кто не поставил прививку, никаких мер воздействия не применяется.