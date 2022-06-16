Песков раскрыл, ведется ли диалог между Россией и США по Украине

Россия и США не ведут никакого диалога по Украине. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, не идет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

16 июня исполняется год с момента саммита РФ и США. Главы двух государств Владимир Путин и Джо Байден 16 июня 2021 года встретились в Женеве.

Ранее Песков заявил, что вооружая Украину, Соединенные Штаты продлевают ее беды. По его мнению, это затягивает сложный период для страны и народа.

Он также отметил, что попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. Это признают и международные эксперты, в том числе американские, подчеркнул представитель Кремля.