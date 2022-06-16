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    16 июня 2022, 05:47

    Песков раскрыл, ведется ли диалог между Россией и США по Украине

    Песков сообщил, что РФ и США не ведут диалог по Украине

    Алексей Иванчин

    Россия и США не ведут никакого диалога по Украине. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Нет, не идет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    16 июня исполняется год с момента саммита РФ и США. Главы двух государств Владимир Путин и Джо Байден 16 июня 2021 года встретились в Женеве.

    Ранее Песков заявил, что вооружая Украину, Соединенные Штаты продлевают ее беды. По его мнению, это затягивает сложный период для страны и народа.

    Он также отметил, что попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. Это признают и международные эксперты, в том числе американские, подчеркнул представитель Кремля.