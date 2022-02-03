Песков раскрыл темы беседы Путина с Кадыровым

Лидер Чечни Рамзан Кадыров посетил Кремль и обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с хозяйственным развитием региона, а также вопросы социально-экономического развития. Об этом в беседе с URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что встреча политиков состоялась вечером 2 февраля.

«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам», — рассказал Песков. Также он добавил, что стороны затронули в обсуждении работу правоохранительных органов.

Telegram-канал ЧГТРК «Грозный» опубликовал видеоролик, на котором Кадыров снял стены Кремля и собор Василия Блаженного.

Глава Чеченской Республики сообщил об устойчивом росте основных экономических показателей: объем инвестиций в основной капитал, выпуск сельскохозяйственной продукции, объемы промышленного производства. Также он рапортовал, что уровень безработицы в регионе снизился до 8%.

Ранее Кадыров поблагодарил участников массового митинга против семьи судьи Янгулбаева, который прошел 2 февраля в центре Грозного.