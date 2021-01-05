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    05 января 2021, 13:52

    Песков раскрыл, сколько времени у Путина есть на личную жизнь

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин постоянно работает. Он может прерваться на обычную человеческую жизнь не более чем на пять минут. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
    Песков раскрыл, сколько времени у Путина есть на личную жизнь

    «Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь. <…> Это уже смысл жизни», — рассказал Песков.

    Он подчеркнул, что ни он, ни кто-нибудь другой трудиться в таком режиме не смог бы. По словам Пескова, у Путина все дни рабочие, а «понимание дня недели и времени практически отсутствует».

    Сам руководитель кремлевской пресс-службы тоже все время работает, но если нет какой-то кризисной ситуации, то в воскресенье он может отдохнуть.

    «Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье — выходной день», — добавил собеседник Соловьева.

    Песков признался, что глава Российского государства нечасто его критикует, но такое случалось. В тот момент, по словам пресс-секретаря президента, ему «сразу не хочется жить».