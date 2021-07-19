Песков раскрыл роль кураторов федеральных округов

Назначенные кураторами федеральных округов вице-премьеры правительства займутся развитием экономики в регионах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на общую работу властей субъектов новые кураторы влиять не будут. Координацию работы регионов оставили за постпредами.

«У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин заранее уведомил главу государства о введении института кураторов федеральных округов.

О назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов стало известно в понедельник, 19 июля. Согласно подписанному распоряжению, Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова — Северо-Западный, Дмитрий Григоренко — Центральный, Александр Новак — Северный Кавказ, Юрий Борисов — Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин — Южный, Дмитрий Чернышенко — Приволжский.

Дальневосточный округ и Арктика останутся в ведомстве полпреда президента Юрия Трутнева, который также имеет статус вице-премьера.