Песков раскрыл реакцию Кремля на ситуацию в Приднестровье и темы беседы Путина с Эрдоганом

Последние новости из Приднестровья у российской власти вызывают обеспокоенность. Кремль следит за развитием ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там (в Приднестровье — прим. ред.) развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые поступают оттуда, вызывают обеспокоенность», — сказал Песков ТАСС.

Он добавил, что контактов между лидерами России и Молдавии из-за ситуации в Приднестровье пока не запланировано. Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, кто мог стоять за произошедшим в Приднестровье.

При этом он подтвердил телефонные разговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«И могу подтвердить, что действительно, там обсуждалась Украина», — сказал Песков.

Более детальную информацию Кремль обнародует позже.

Ранее 26 апреля неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк в Приднестровье, а 25 апреля из ручных гранатометов открыли огонь по зданию Министерства государственной безопасности Приднестровья. В обоих случаях никто не пострадал.